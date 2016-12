Katty Kowaleczko sorprendió con un radical cambio de look

Ayer La actriz se rapó por segunda vez y decidió dejarse las canas, aprovechando que no tiene compromisos con ninguna área dramática.

La actriz Katty Kowaleczko decidió hacer un cambio radical en su look al raparse y dejar de teñirse la canas, como lo estaba haciendo últimamente.

Kowaleczko, de 52 años, y quien actualmente no tiene ningún compromiso contractual con alguna área dramática, afirmó a SQP que aprovechó este tiempo para dejar de lado la tintura.

"La libertad de no tener contrato con un canal de televisión es que el pelo pasa a ser propio", expresó.

Sobre la reacción de sus conocidos ante su nueva apariencia, la actriz afirmó que "hay gente que le ha gustado y hay otra que me ha agarrado y me ha dicho '¿por qué lo hiciste?', y yo les digo: porque me da la gana".

Esta es la segunda vez que Kowaleczko se rapa, ya que en 2004 decidió cambiar su aspecto para un personaje que estaba haciendo en la teleserie "Tentación" de Canal 13, el que sufría cáncer.