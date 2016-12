El emotivo mensaje de apoyo de Mark Hamill a Carrie Fisher

Un emotivo mensaje lleno de "fuerza" fue el que le mandó el actor Mark Hamill a su compañera de "Star Wars" , Carrie Fisher, quien ayer sufrió un ataque cardíaco mientras viajaba en avión.

El interprete de Luke Skywalker usó su cuenta de Twitter para enviar su apoyo a quien encarna a la Princesa Leia en la saga creada por George Lucas.

"Como si 2016 no pudiera ir peor... enviando todo nuestro amor a Carrie Fisher", escribió Hamill, en un mensaje que superó los 60 mil retuits en pocas horas.

Hasta ahora se conocen pocos detalles sobre la salud de la actriz de 60 años. Por ahora, se sabe que está internada en la unidad de cuidados intensivos del Ronald Reagan UCLA Medical Center en Los Angeles y que se encuentra estable, esto según lo afirmado por su hermano, Todd Fisher.

as if 2016 couldn't get any worse... sending all our love to @carrieffisher