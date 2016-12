El incómodo coqueteo de Vin Diesel a una youtuber brasileña

Un incómodo momento fue el que vivió la periodista y youtuber brasileña Carol Moreira, quien se enfrentó al intenso coqueteo del actor Vin Diesel, conocido por protagonizar la saga de películas de autos "Rapido y furioso".

El estadounidense llegó a Brasil para promocionar su última película, xXx, el retorno de Xander Cage. Aunque el diálogo estaba enfocado en ese tema, Diesel comenzó a hablar de lo atractiva que le parecía la entrevistadora.

"Dios, eres tan hermosa. Dios, es tan hermosa. ¿Es verdad o no? Quiero decir, mírenla. ¿Cómo se supone que voy a hacer esta entrevista? Miren a esta mujer. Es tan hermosa. Háblame, nena", repetía Diesel, sin contestar con claridad las preguntas que le hacían sobre la cinta.

En el mismo video, la youtuber relató los complejos minutos que vivió frente al actor. "Empezó a decirme que era muy hermosa, interrumpió tres veces la entrevista para hablar de ello. Me reía, completamente incómoda", dijo.

"No sabía bien qué hacer. Me reía porque era una situación muy delicada. No me gustaba. En ese momento no sabía cómo reaccionar, pero verán que estaba incómoda, no fue elegante", agregó Moreira sobre la situación que se volvió viral en las redes sociales.