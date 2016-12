Conoce las cinco mejores series de TV del 2016

Las principales cadenas de la televisión estadounidense -considerada la nueva usina de la mejor ficción, ocupando un lugar que antes pertenecía al cine- produjeron varias series este año, pero éstas son las cinco que más dieron que hablar entre los críticos y que más premios y nominaciones han cosechado:

"Stranger Things": Esta inquietante serie de ciencia ficción de Netflix sobre un pueblo de Estados Unidos en el que comienzan a desaparecer misteriosamente niños y adolescentes hacia una tenebrosa dimensión paralela dominada por un monstruo llamado Demogorgon logró calar hondo entre los nostálgicos de los años 80. Escrita y dirigida por los hermanos mellizos Matt y Ross Duffer, "Stranger Things" está plagada de referencias a películas clave de fines de los 70 y los 80 como "Alien", "ET", "The Goonies" y "Pesadilla", entre otras, y nominada a un Globo de Oro como mejor serie dramática de TV. Por si fuera poco, marcó el regreso a las grandes ligas de Winona Ryder, quien está nominada a un Globo de Oro como mejor actriz en una serie dramática gracias a su papel de madre desesperada. Además, lanzó al estrellato a la pequeña Millie Bobby Brown, quien interpreta a Eleven, una niña con poderes sobrenaturales. Las dos se enfrentarán por un premio SAG del sindicato de actores de Hollywood a la mejor actriz de serie dramática.

"The Crown": ¿Quién dijo que la nonagenaria reina Isabel II es aburrida? Su vida, al menos, no lo fue, como refleja la serie "The Crown". Con guión del inglés Peter Morgan, autor de los libros de películas como "Frost vs Nixon" y "The Queen", la primera temporada comienza con el ascenso al reinado de una jovencísima Isabel tras la repentina muerte de su padre, el rey Jorge VI, y se centra en las dificultades que tuvo que enfrentar tratando de conciliar el pesado legado de la corona británica con un reinado acorde a los vientos de cambio del siglo XX y su propia vida familiar. Con un presupuesto de 100 millones de dólares, es la serie más cara realizada hasta el momento por Netflix. La idea es contar la vida de la reina Isabel II hasta el presente, temporada por temporada. En la primera destacaron, entre un elenco de lujo nominado a un premio SAG a mejor reparto en un drama de TV, la inglesa Claire Foy como una joven Isabel –nominada también a un Globo de Oro a la mejor actriz en una serie dramática- y el veterano John Lithgow, que se luce con su entrañable y anciano Winston Churchill, papel que también le valió una nominación a un Globo de Oro como mejor actor secundario en TV, entre otras. "The Crown" también opta a un Globo de Oro a mejor serie dramática de TV.

"The People v. O. J. Simpson: American Crime Story": Esta producción del canal FX es un "spin off" de la serie "American Horror Story" y cada temporada se centrará en un hecho que haya impactado en la cultura estadounidense. La primera, que arrasó en los premios Emmy –donde obtuvo el de mejor miniserie-, se centró en el llamado "juicio del siglo" de los años 90 contra el ex jugador de fútbol americano O.J. Simpson, acusado por el homicidio de su ex esposa Nicole Brown y su amigo, Ronald Goldman. Con guión de Scott Alexander y Larry Karazweski -que han escrito biopics como "Ed Wood" y "Man on the Moon"-, el elenco de la serie ya ganó varios Emmy y nominaciones a los Globos de Oro y los SAG. Entre las actuaciones más destacadas se encuentran las de Sarah Paulson y Sterling K. Brown como los fiscales Marcia Clark y Christopher Darden y Courtney B. Vance como Johnnie L. Cochran, abogado defensor de Simpson. Completan el elenco Cuba Gooding Jr. como el acusado, John Travolta como el abogado defensor Robert Shapiro y David Schwimmer, de la serie "Friends", como Robert Kardashian, amigo de O.J.

"The Night Of": Basada en la serie británica "Criminal Justice", esta miniserie de HBO busca reflejar la burocracia y, por qué no, la desigualdad del sistema policial y judicial estadounidense a través de la historia de Nasir Khan (Riz Ahmed), un estudiante de origen paquistaní acusado de asesinar a una mujer en Nueva York y su relación con su abogado defensor John Stone (John Turturro). Quizá uno de los mayores hallazgos de la serie, con guión de Richard Price ("The Wire") y Steven Zaillian ("La lista de Schindler"), sea mostrar cómo el sistema va endureciendo a un joven de clase media obligado a sobrevivir entre los más duros. Originalmente, el papel de Turturro iba a ser interpretado por James Gandolfini, quien murió en 2013 pero llegó a grabar antes el piloto. Las composiciones de Turturro como un abogado golpeado por una crisis con su esposa, problemas laborales y de salud y el británico Ahmed como un joven más bien introvertido obligado a endurecerse les valieron a los dos nominaciones a los Globos de Oro y a los SAG. Además, "The Night Of" compite por el Globo de Oro a la mejor miniserie o película para televisión.

"Westworld": Producida por el creador de "Lost" J.J. Abrams y Lisa Joy, esta serie de ciencia ficción de HBO cuenta entre sus guionistas con Jonathan Nolan, hermano del director Christopher Nolan y a la vez esposo de Joy. Basada en la película de mismo nombre de 1973 escrita y dirigida por Michael Crichton ("Jurassic Parc"), "Westworld" transcurre en un parque temático que emula el Lejano Oeste habitado por androides que cumplen con los deseos de sus visitantes. Hasta que, un día, se rebelan. Con pesos pesados de Hollywood como Anthony Hopkins y Ed Harris y estrellas en ascenso como James Marsden, Ewan Rachel Wood y Thandy Newton –nominadas aun Globo de Oro a mejor actriz y mejor actriz secundaria en TV, respectivamente-, esta serie apela a uno de los miedos más irracionales del hombre actual: que la inteligencia artificial se le vaya de las manos. Pensada como la sucesora de la exitosa "Juego de Tronos", también de HBO, ha dividido a la crítica. Sin embargo, la prensa extranjera de Hollywood que entrega los Globos de Oro la ha nominado al premio a la mejor serie dramática de televisión, mientras que su elenco compite por un SAG al mejor reparto en un drama de TV.