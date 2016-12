A los 53 años murió el cantante George Michael

A los 53 años murió el cantante británico George Michael.

Medios ingleses han señalado que el fallecimiento se produjo "en su casa tranquilo".

Fue miembro de Wham! (1982 – 1986) y estuvo en la Band Aid, que interpretó la canción Do They Know It's Christmas? para la caridad en 1984.

Innglés de origen griego, su verdadero nombre era Georgios Kyriacos Panayiotou y nació el 25 de junio de 1963 en Londres y vendió más de 100 millones de álbumes durante una carrera musical de casi cuatro décadas.

"El año pasado se internó en la clínica Kusnacht Practice, en Zoliko, Suiza, por su adicción a las drogas y luego de eso rompió con su novio y se vio sumido en una profunda depresión", contó el medio El Mundo sobre sus últimos años.

Además, agregó que "más notable y extraño fue su accidente en la autopista M1 de Londres, cuando saltó de su coche hacia el vacío y tuvo que ir al hospital con una fuerte conmoción en la cabeza."

"Con enorme tristeza podemos confirmar que nuestro querido hijo, hermano y amigo George ha fallecido pacíficamente en su hogar durante el período navideño", señaló su representante.