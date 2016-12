Papelón: actriz se confundió y lamentó la muerte de Boy George en Twitter

La actriz Sarah Michelle Gellar, quien saltó a la fama por su rol en la serie "Buffy la cazavampiros" se confundió tras la muerte del cantante George Michael y, en Twitter, lamentó la muerte de Boy George.

En la red social, en un mensaje que ya borró, la actriz escribió: Do you really want to hurt me? (¿realmente me quieres lastimar?). Supongo que ya lo hiciste 2016. #ripboygeorge. Realmente era una de tus más grandes admiradoras.

Tras darse cuenta del error, Gellar corrigió en la red social, donde finalmente dijo "tan triste cuando recibes la información correcta. #ripgeorgemichael gracias a quienes me corrigieron. Todavía estoy tan triste".

Just as sad when you get the correct information- #ripGeorgeMichael thank you to everyone who corrected me- it's still so sad