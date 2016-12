Novio de George Michael: "Lo encontré muerto en su cama"

Fadi Fawaz, la última pareja que tuvo George Michael , reveló un nuevo y conmovedor detalle de la inesperada muerte del cantante británico a los 53 años.

El estilista de origen libanés, quien era novio del artista desde aproximadamente cinco años, escribió un mensaje en su cuenta de Twitter, el que fue recogido por el medio británico The Sun

"Es una Navidad que nunca olvidaré. Encontrar a tu pareja muerta en paz en la cama a primera hora de la mañana… Nunca dejaré de extrañarte", escribó Fawaz, quien nunca hablaba de su relación en las redes sociales.

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx