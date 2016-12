Revelaron la posible causa de muerte de George Michael

El cantante británico George Michael habría muerto de un ataque al corazón. Así lo dijo su representante Michael Lippman, según consignaron medios internacionales.

La policía está tratando la muerte del artista como "inesperada, pero no sospechosa". Mientras, su familia pidió respetar su privacidad.

El cantante y compositor, cuyo nombre real era Georgios Kyriacos Panayiotou, falleció esta Navidad a los 53 años. Fue su novio, Fadi Fawaz, quien lo encontró muerto en su cama

Tras romper su sociedad con Andrew Ridgeley en lo más alto de la fama del dúo "Wham!", George Michael inició una brillante carrera en solitario que comenzó en 1988 con el éxito de ventas multimillonario "Faith".

A ese trabajo le siguieron después "Listen Without Prejudice Vol. 1", en 1990, "Five Live" (1993), Older (1996) y "Songs from the Last Century" (1999), entre otros.

A finales de la década de los 90, su carrera musical comenzó a verse eclipsada por diversas turbulencias personales que saltaron a las primeras páginas de los periódicos.

En 1998 fue detenido en Estados Unidos por "realizar actos obscenos" en un baño público, un incidente que le llevó a declarar abiertamente que era gay y dar a conocer su relación con el estadounidense Kenny Goss.

Entre 2006 y 2010 fue arrestado por dormirse al volante de su BMW en estado de embriaguez, por posesión de cocaína y otras sustancias prohibidas y recibió una sentencia de ocho semanas de cárcel por estrellar su vehículo contra una tienda en el norte de Londres.

La estrella del pop estuvo al borde de la muerte en 2011 debido una neumonía por la que le tuvieron que practicar una traqueotomía, y volvió a estar ingresado un año y medio después, por una lesión en la cabeza que sufrió en un accidente de tráfico.