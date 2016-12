Murió la actriz Carrie Fisher

Carrie Fisher, la actriz que se consagró como la "Princesa Leia" de la saga de la Guerra de las Galaxias, murió hoy a los 60 años.

La artista no pudo reponerse del infarto que sufrió en pleno vuelo entre Londres y Los Angeles hace cuatro días. 15 minutos antes de aterrizar, se sintió mal, por lo que fue reanimada por enfermeras que iban en su vuelo. Luego fue trasladada al hospital UCLA Medical Center de Los Ángeles, donde murió.

El vocero de la familia hizo llegar a los medios un: "Es con juna profunda tristeza que Billie Lourd confirma que su amada madre, Carrie Fisher, murió a las 8:55 de esta mañana".

. Nuestra familia entera agradece a todos por sus pensamientos y oraciones".

Fisher era hija de la conocida actriz y cantante Debbie Reynolds ("Cantando bajo la lluvia") con el también artista Eddie Fisher. Ayer Reynolds salió a contar que su hija permanecía "estable".

Fisher estaba dedicada a promocionar su biografía.

Huyendo del Hollywood de sus padres, Fisher decidió estudiar actuación en el Central School of Speech and Drama en Londres en 1977. Dos años después debutó en el cine con "Shampoo", dirigida por Warren Beatty y en 1977, cuando tenía 19 años, fue reclutada para ser la princesa de una lejana galaxia.

Para el papel de la princesa Leia, que sería el único rol femenino con verdadero peso en la trilogía original de "Star Wars", sonaron los nombres de Amy Irving o Jodie Foster, pero fue Carrie Fisher quien finalmente se metería en el set de rodaje junto a Mark Hamill (Luke Skywalker) y Harrison Ford (Han Solo).

Fisher regresó al universo de "Star Wars" en "The Empire Strikes Back" (1980) y "Return of the Jedi" (1983), sus años de mayor esplendor pero también, como desvelaría tiempo después, una época en la que comenzaron sus problemas con el alcohol y las drogas que le llevarían a recibir tratamiento por adicciones.

En 1983 se casó con el músico Paul Simon y se divorciaron en 1984, pese a que iban y volvían, debido a que tenían una explosiva relación, minada por la depresión y uso de drogas de ella, decía la biografía de Simon.

Fisher fumaba marihuana desde los 13 años y según ella misma contó a The Telegraph, luego de eso consumió cocaína y LSD. En 1985 fue diagnosticada con depresión bipolar.

Tras "Star Wars", la popularidad de Fisher cayó progresivamente y su carrera no tuvo la continuidad necesaria para conservar su estatus de estrella en Hollywood, aunque su nombre y apellido figuraron en los créditos de películas como "The Blues Brothers" (1980), "Hannah and Her Sisters" (1986) o "When Harry Met Sally..." (1989).

Entonces la actriz dio un giro a su trayectoria y comenzó su labor como escritora. Entre el puñado de libros que firmó destaca "Postcards from the Edge", una novela con tintes autobiográficos que llegaría a la gran pantalla en 1990 con guión de Fisher, dirección de Mike Nichols ("The Graduate", 1967) y con Meryl Streep y Shirley MacLaine como líderes del reparto.

También escribió las novelas "Delirios de la abuela" (1993) y "Lo más horrible existe" (2004), las obras de no ficción "Wishful Drinking" (2008) y "Shockaholic" (2011) y los guiones de las películas "These Old Broads" (2001) y "E-Girl" (2007).

Sus últimos trabajos en el cine, antes de regresar a la saga "Star Wars", fueron "Sorority Row" (2009, Stewart Hendler) y "Maps to the Stars" (2014, David Cronenberg).

Recientemente había presentado el volumen de no-ficción "The Princess Diarist", en el que entre, otros secretos, reveló que mantuvo un romance con Harrison Ford durante el rodaje de "Star Wars", en una irónica recreación en la vida real de lo sucedido entre sus personajes de Han Solo y la princesa Leia.