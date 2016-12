Mark Hamill tras muerte de Carrie Fisher: "Sin palabras, devastado"

El actor Mark Hamill, quien interpreta a Luke Sywalker en la saga de la Guerra de las Galaxias, se refirió a través de su cuenta de Twitter a la muerte de Carrie Fisher, quien personificaba a la Princesa Leia, quien falleció esta mañana a la edad de 60 años.

, escribió Hamill en la red social, en un mensaje que acompañó con una imagen de ambos personificando a los hermanos Skywalker en la saga.

También reaccionó por la misma vía el actor Anthony Daniels, quien interpreta al androide C3PO en "Star Wars", quien dijo estar "muy, muy triste".

I thought I had got what I wanted under the tree. I didn't. In spite of so many thoughts and prayers from so many. I am very, very sad. — Anthony Daniels (@ADaniels3PO) 27 de diciembre de 2016

El actor y comediante británico Stephen Fry, por su parte, dijo a través de Twitter que Fisher fue la persona más "brillante, alegre, valiente, amable, clara y dulce" que jamás conoció.

She was the brightest, funniest, bravest, kindest, cleverest and sweetest person I ever knew. A crushing blow to lose @carrieffisher — Stephen Fry (@stephenfry) 27 de diciembre de 2016

"Una maravillosa y talentosa luz se ha extinguido", escribió en Twitter el actor canadiense William Shatner para referirse al fallecimiento de la actriz.

I'm deeply saddened to learn of the death of Carrie Fisher. I will miss our banterings. A wonderful talent & light has been extinguished. — William Shatner (@WilliamShatner) 27 de diciembre de 2016

Steve Sansweet, presidente de "Rancho Obi-Wan", un museo que tiene la colección más grande de objetos de Star Wars, escribió en su cuenta en Facebook que "hay pocas palabras para expresar nuestro pesar (...) Carrie Fisher nunca se te va a olvidar".

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, responsable de la entrega de los premios Oscar, también aprovechó su cuenta en Twitter para despedir a Fisher. "Gracias por todo lo que nos entregaste. Se te extrañará".