Paul Simon, ex esposo de Carrie Fisher: "Ayer fue un día horrible"

El compositor estadounidense Paul Simon, integrante del dúo de folk-pop Simon and Garfunkel, recordó a su ex esposa, la actriz Carrie Fisher, quien este martes murió tras no resistir un ataque al corazón que sufrió durante un vuelo en avión en Los Angeles.

A través de su cuenta de Twitter el músico, que estuvo casado con la Princesa Leia de "Star Wars" entre 1983 y 1984, escribió sentidas palabras por la partida de su ex compañera a los 60 años.

"Ayer fue un día horrible. Carrie era una maravillosa chica, especial. Es demasiado pronto", escribió.

Simon, quien hoy está casado con la cantante Edie Brickell, conoció a Fisher en 1977, durante la filmación de "Una Nueva Esperanza". Tras unos cuantos años de relación se casaron, en un matrimonio breve.

La actriz explicó que su relación con Simon no funcionó porque eran "animales similares". "Donde debería haber una flor y un jardinero, habíamos dos flores", explicó.

Tras su matrimonio con el músico, Fisher nunca se volvió a casar, aunque en 1992 tuvo a una hija con el agente de talentos Bryan Lourd llamada Billie, que justamente quien ayer confirmó la muerte de la legendaria integrante del universo de George Lucas.