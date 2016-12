Las últimas palabras de Debbie Reynolds: "Quiero estar con Carrie"

El portal TMZ publicó durante esta jornada las que serían las últimas palabras de la actriz estadounidense Debbie Reynolds, quien falleció un día después que su hija, Carrie Fisher, recordada por ser la Princesa Leia de la saga "Star Wars".

Según el sitio de espectáculos internacional, y citando fuentes familiares, la artista de 84 años, quien sufrió problemas de salud mientras estaba en la casa de su hijo Todd, mencionó a su recientemente fallecida hija en sus momentos finales.

"La extraño tanto, yo quiero estar con Carrie", dijo Reynolds.

La muerte de Carrie Fisher, quien el viernes pasado tuvo un ataque cardíaco que no pudo superar, profundizó los problemas de salud que la protagonista de "Cantando bajo la lluvia" (1952) ya tenía previamente.

Debbie Reynolds estuvo casada con el cantante Eddie Fisher, padre de Todd y Carrie, entre 1955 y 1959, año en el que se divorciaron cuando él tuvo un affaire con Elizabeth Taylor.

