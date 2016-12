Antonella Ríos será la encargada de las pruebas de actuación en el nuevo reality de Mega

La actriz Antonella Ríos dejó La Red para ser parte del nuevo reality de Mega, "Doble Tentación".

La ex conductora del matinal "Mujeres Primero" será la encargada de las pruebas de actuación, junto a su esposo, Daniel Elosúa.

"Estoy agradecida de que me hayan invitado a participar en el reality en lo que a mí me gusta, la actuación. Tengo ganas de explorar esa faceta que dejé un poco abandonada en los últimos 6 ó 7 años y proyectarme para poder desarrollarme en otras facetas. Me ponen contenta los nuevos desafíos", dijo a Emol

El espacio aún no tiene fecha de estreno y entre sus participantes están los ganadores de "Volverías con tu ex", Oriana Marzoli y Luis Mateucci; la actriz Angie Jibaja y José Luis "Joche" Bibbó.