Hermano de Carrie Fisher realizó un conmovedor homenaje por las muertes de su hermana y su madre

hermano de la actriz Carrie Fisher e hijo de Debbie Reynolds, realizó un conmovedor homenaje en Twitter tras la muerte de ambas, que se produjo con un día de diferencia.

Carrie Fisher (60), quien interpretaba a la "Princesa Leia" en la saga "Star Wars" murió el martes luego de haber sufrido un ataque cardíaco. Su madre, falleció al día siguiente a la edad de 84 años.

En una ilustración Fisher compartió una imagen que muestra a su hermana caracterizada como Leia y a su madre representando a Kathy Selden de Singin' in the Rain (1952), bajo la leyenda de una de las canciones de este último filme: "qué sensación tan gloriosa, soy feliz otra vez".

En el mensaje que acompaña la ilustración, Fisher escribió que "esta es una hermosa historia de amor para atestiguar a mis 58 años. Las extraño mucho a ambas. El amor es eterno".

This is a beautiful love story to witness in my 58 years. I miss them both so much. Love is everlasting pic.twitter.com/AeIVGaGl9k