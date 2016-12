Conoce qué escucha, que lee y dónde prefiere cenar Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña, actualmente en pareja con la argentina “China” Suárez, interpretará a “Gaspar” en la próxima serie nocturna del canal estatal, “Un diablo con ángel”.

Tras morir en un accidente automovilístico, este egocéntrico y exitoso ejecutivo tendrá una posibilidad más de volver a la tierra con la condición de enmendar su vida, hacer el bien y aprender a amar.

La ficción, en la que comparte créditos con Daniel Muñoz en el rol de su ángel guardián, se estrenará el lunes 2 de enero en horario prime.

: Viajar muchas horas para encontrarme con una persona.

: Como todos los niños quería ser bombero, después me dieron ganas de ser astronauta y, finalmente, logré ser actor, que es un oficio que me permite ser todas las anteriores.

: Como yo era tan vergonzoso, me pasaron muchos papelones y aparte que yo soy bueno para meter la pata. Por eso mismo, es mejor ni recordar.

: Me gustaría ser un negro cubano, divino, curvilíneo, apolíneo... No, mentira. Esto es lo que va quedando, pero para mí está bien.

: Me gusta el humor negro, me encantan las series de televisión y, por ejemplo, Jimmy Fallon me parece muy gracioso. Me gusta que sea un conductor multifacético, que cante y que baile, pero que a la vez tenga un humor muy medido. No es un tipo disparatado.

: El The Clinic de Bellavista, al lado de Mori. Ese está muy bueno, tienen que ir.

: Estoy leyendo unos libros para manejar la respiración y para tener consciencia del aquí y el ahora.

: Las series “The River” y “Black Mirrow”.

9. ¿Y la música que estás escuchando?: Me gusta mucho el rock argentino tipo Andrés Calamaro y Luis Alberto Spinetta. Y algo chileno que estoy escuchando y que me gusta mucho, es la Consuelo Schuster. Me encanta la onda que le pone.

: Los cítricos.

: Con deporte, con mi trabajo también que me gusta y con las series. Aunque básicamente, cuando quiero desconectarme de todo, salgo a correr, entreno o juego a la pelota.

: No soy muy maniático, pero sí me pasa que a veces pienso que dejé el auto abierto y me tengo que devolver. Pelotudeces de ese estilo.

