El tío Emilio se ríe de los "súperman de escritorio" que lo juzgan

Del reportero Emilio Sutherland queda poco. Ahora es conocido en todo Chile como "tío Emilio" el conductor del programa de Canal 13 " En su propia trampa ", donde se dedica a desenmascarar a delincuentes de todo tipo. Eso le ha costado amenazas, encerronas y muchas críticas que él no se toma a pecho.

"Me dan risa todos esos Superman de escritorio que me juzgan por los 'peces chicos', que por qué no me voy contra las AFP y las Isapres. Yo les digo que me den un dato. Hay mucha gente que tiene un discurso aprendido desde la rabia. Y lo comprendo, porque soy uno de los indignados de cómo nos engañan las AFP, pero no tienen claro qué quieren denunciar", dijo a la revista Sábado

Esto, porque el espacio usa cámaras ocultas y acores para dejar en evidencia a ladrones, estafadores y sinvergüenzas cotidianos.

"Para los peces grandes está 'Contacto', donde estuvo (Jorge ) Lavandero, Fra Fra, el Ejército, Carabineros. Me empelota esa pregunta, pero me siento súper contento de denunciar a estos 'peces chicos' porque hacen mucho daño al común de la gente", se desahogó. Incluso, contó, muchos colegas le dicen: "'¿Y por qué no investigas esto?'. Y yo les respondo: 'Compadre, ¿por qué no lo haces tú?'".

Ahondando sobre las cámaras ocultas, dijo que "muchas veces no hay forma de denunciar a un tipo si no es con la cámara oculta. Sí creo que tiene que ser el último recurso antes de denunciar a alguien. Es absurdo pensar que vas a denunciar a un narcotraficante o pedófilo sin cámara oculta (...) Es impensable no utilizar una cámara oculta para mostrar un robo a unos abuelitos, una estafa", explicó.