Ingrid Parra fue a pedir un aumento y la desvincularon de La Red

09:53 "No me subí tanto, me pareció razonable", dijo la ex panelista de "Así somos".

Estamos en época de cambios en la TV y la actriz Ingrid Parra ahora lo sabe mejor que nunca, pues la semana pasada fue a pedir un aumento por su participación en "Así somos", de La Red y terminó desvinculada.

"No me subí tanto, me pareció razonable, porque he hecho todo lo que me pidieron, como participar en la Vedetón, pero no fue posible", comentó a Las Últimas Noticias, donde dijo que le hubiese estado estar preparada para la noticia.

Parra dijo que se va con pena del panel, pero luego matizó el episodio contando que "fue una decisión que tomamos en conjunto con el canal, yo necesito hacer otras cosas, emigrar, volar un poco". Ya tiene dos obras de teatro en carpeta, entre otros proyectos.