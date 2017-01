Los secretos de belleza de Camila Recabarren

08:00 El ex integrante de "¿Volverías con tu ex?" dijo que nunca sale de su casa sin maquillaje y que come cada tres horas, idealmente hasta las 9 de la noche.

Camila Recabarren, actual pareja del argentino Joaquín Méndez, a quien conoció en el reality de Mega, “¿Volverías con tu ex?”, está cerrando un año exitoso en todos los planos.

Escogida Miss Chile en el 2012, es madre de la pequeña Isabella (3) y, a continuación, revela sus tips para verse y sentirse estupenda.

1. Tu secreto de belleza infalible: Uso vaselina en las pestañas para que se alarguen y en el rostro me aplico un aceite que venden en las farmacias que se llama Bio Oil. Es para las cicatrices, pero yo lo uso en la cara para quitarme las manchas y es buenísimo.

2. ¿Recomiendas algún truco casero?: Lo único natural que hago, es que todos los días me tomo una limonada con menta, jengibre y limón. Funciona como un diurético.

3. ¿Cuál es el cosmético que no te puede faltar?: Es que yo ando con el cosmetiquero completo. Amo el maquillaje y voy maquillada hasta a la esquina. Pero no quizás porque me haga falta, sino porque me gusta. Ya es una rutina diaria para mí.

4. ¿Perfume cítrico o dulce?: Dulce y ahora estoy usando el Good Girl, de Carolina Herrera. Ése es mi favorito en este momento, porque me lo dio mi pololo.

5. Accesorio que nunca te quitas: Los aros y un anillo que me regaló mi mamá cuando salí de Cuarto Medio.

6. ¿Sigues alguna rutina de ejercicios?: Sí, siempre estoy haciendo deporte y me gusta mezclar de todo un poco: basketball, patinaje, gimnasio... Lo máximo que he estado sin deporte han sido tres semanas, porque de inmediato siento que a mi cuerpo le hace falta.

7. ¿Cuidas tu alimentación?: Me preocupo de llevar una dieta sana, equilibrada y un buen consejo que me dio mi personal trainer, es comer cada tres horas e, idealmente, hasta las 9 de la noche.

8. ¿Cuál es la peor dieta que has seguido?: Hice una dieta extrema para el Miss Chile, en la que un día se comían puras manzanas, al día siguiente puro yogur, al otro día se tomaba pura agua y así. Es lo más estúpido del mundo y, de hecho, si estuve muy flaca es porque dejé de comer. Pero me desmayaba, la pasé pésimo y hasta me veía mal en las fotos. Al contrario, hoy día tengo diez kilos más, pero me veo igual de regia y más sana. Estoy feliz.

9. El mejor dato para adelgazar: Cuando me doy cuenta que ya estoy comiendo mucho, paro. En ese sentido, me pongo límites con la comida.

10. Placer culpable al comer: Amo los helados, las hamburguesas y las pizzas, pero especialmente el chocolate es mi placer culpable. Nunca lo voy a dejar.

11. ¿Prefieres cocinar o que te cocinen?: Prefiero que me cocinen, pero nunca lo hacen, así que termino cocinando yo.

12. ¿Cirugía o arrugas naturales?: La cirugía, si está al alcance del bolsillo de uno, por qué no. Siempre y cuando te favorezca en lo emocional y en la seguridad, yo estoy a favor. Y si bien lo importante es la esencia de cada persona y no lo externo, si algo te molesta y lo puedes operar, no veo por qué no hacerlo.

Instagram: @camilarecabarrenoficial

Twitter: @Mila_Recabarren

Snapchat: recabarrenmila