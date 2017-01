5 minutos con Daniel Muñoz

Instalándose en el segundo lugar debutó este lunes 2 la serie del canal estatal, “Un diablo con ángel” que protagonizan Daniel Muñoz y Benjamín Vicuña.

Con 11,8 puntos de rating y un peak de 13 unidades, la ficción superó a Canal 13 y a Chilevisión, obteniendo además muy buenas críticas en las redes sociales.

En su primer episodio, “Un diablo con ángel” estuvo marcado por el accidente de “Gaspar” (Benjamín Vicuña) tras perder el control de su vehículo cuando “Blanca” (Elisa Zulueta), su secretaria, le revelara que sus tres enamoradas lo esperaban en la oficina.

Ya en el cielo, le informaron que sus actos lo hacían merecedor del infierno. Sin embargo, recibió una segunda oportunidad para volver a la Tierra guiado por “Benito” (Daniel Muñoz), un desadaptado ángel guardián que lo acompañará en esta tarea.

1. Tu mayor locura de amor: Todavía no la he vivido. Es que me considero un eterno enamorado, así que siempre hay algo más que se puede hacer.

2. De niño, ¿qué soñabas ser cuando grande?: Pensaba en ser cura, titiritero o dibujante.

3. ¿Cuál ha sido tu peor vergüenza en público?: En algunas entrevistas, cuando era muy joven y estaba recién empezando en televisión, sí, me pasaron algunas vergüenzas. O después yo me veía y me daba vergüenza de mí. Es que algunas veces hablaba sin control.

4. El lugar más extraño donde has tenido sexo: En una discoteque.

5. ¿Qué cambiarías de tu cuerpo?: Nada.

6. ¿Qué cosas te hacen reír?: La espontaneidad me hace reír mucho. Cuando es algo de verdad.

7. ¿Cuál es tu restaurante y bar favorito?: Bar, ninguno. Y restaurante favorito, en este momento, el que no falla es cualquier restaurante de comida peruana.

8. ¿Qué estás leyendo actualmente?: Lo último que leí fue “Santiago Quiñones”, la novela de Boris Quercia.

9. ¿Y la música que estás escuchando?: La música que me gusta principalmente y la que siempre escucho es la cueca.

10. El aroma que más te seduce: La ñipa. Es un arbusto que crece en el campo, ese aroma siempre me ha encantado.

11. ¿Cómo te desconectas?: Estoy aprendiendo a meditar. Eso me desconecta absolutamente.

12. Tu mayor manía es: En el trabajo aparecen todas mis manías. Y también estoy cada vez más mañoso con la ropa. Me preocupa que me quede bien.