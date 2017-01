Los secretos de belleza de Laura Prieto

Laura Prieto, junto a Nataly Chilet, Andrea Dellacasa y Eduardo Paxeco, protagoniza la obra “Top Model”, que se exhibe los viernes y sábados de enero, a las 21.00 horas, en Teatro Coca-Cola City.

Y además de “SQP”, la pareja de Julio César Rodríguez continúa con funciones esporádicas de “El Muro en Vivo”, a la vez que está con un nuevo emprendimiento: el Frente de Moda Julita.

1. Tu secreto de belleza infalible: Comer sano, tomar mucha agua y, por sobre todo, dormir bien. Idealmente ocho horas. No siempre se logra, pero sí yo creo que se agradece cuando uno llega a la casa y se acuesta tempranito.

2. ¿Recomiendas algún truco casero?: El agua de piña para la retención de líquidos, porque te deshincha. Metes las cáscaras de piña a hervir con agua y esa agua con las cáscaras después la pones en una jarrita y te la vas tomando todas las mañanas en ayuna.

3. ¿Cuál es el cosmético que no te puede faltar?: El labial y el tapaojeras.

4. ¿Perfume cítrico o dulce?: Soy súper mala para saber si es cítrico o dulce, pero mi perfume favorito es el Narciso Rodríguez. Siempre lo uso.

5. Accesorio que nunca te quitas: Voy cambiando los accesorios, pero ahora estoy usando mucho unas pulseras, que son todas distintas. Una de cuero con estrellas, otra hippie con hilos de muchos colores, otra con cadenita y una con las manos de Fátima. Como tengo las manos grandes, tengo que usar pulseras que se noten.

6. ¿Sigues alguna rutina de ejercicios?: Últimamente no he tenido tanto tiempo, pero sí me gusta mucho hacer cardio, TRX, spinning, elíptica, trotar, etcétera. Siempre he sido muy deportista.

7. ¿Cuidas tu alimentación?: Sí. Yo estoy haciendo una dieta hace tres meses más o menos, en la clínica Terré, que es la dieta Ortomolecular. Ya he bajado casi 8 kilos y es una dieta que se basa principalmente en comer proteínas, vegetales y eliminar de tu vida el azúcar, algunos carbohidratos y las grasas malas. Pero no es tortuosa para nada y también incluye mucho batido de verdura. Más que nada, es una educación nutricional. Uno aprende a alimentarse con esta dieta y es una información que te queda y te ayuda a mantener tu peso en el tiempo.

8. ¿Cuál es la peor dieta que has seguido?: Lo que yo no recomiendo es tomar pastillas para adelgazar, porque son todas malas. Yo hace once años atrás probé sibutramina, que se vendía sin receta y la verdad es que lo pasé pésimo, porque te altera el sistema nervioso y después te da efecto rebote. O sea, es un espejo para el que quiera bajar de peso. Así que mi consejo es que por favor no tomen pastillas y, si es que van a hacer una dieta, que por favor consulten a un médico.

9. El mejor dato para adelgazar: Comer saludable. Es que uno sabe, cuando come, qué es lo que te hace bien y lo que no.

10. Placer culpable al comer: Yo soy dulcera y eso es lo que más me ha costado, desligarme de los dulces. Es que me gustan los dulces en todas sus expresiones: chocolates, tortas de merengue, frambuesa y crema, galletas, queques, helados, ¡todo! Soy dulcera de corazón.

11. ¿Prefieres cocinar o que te cocinen?: Me encanta que me cocinen, porque yo soy muy dispersa y, por lo general, no tengo tiempo para cocinar. De todas formas, cuando cocino, me gusta hacerlo relajada, con una copita de vino y disfrutando el momento.

12. ¿Cirugía o arrugas naturales?: Por ahora lo natural. Nunca me he hecho cirugías en la cara, porque no tengo arrugas, así que al minuto lo llevo bien. Ahora, si de repente hay algo que te molesta y te vas a sentir mejor operándote, hazlo. Pero siempre con un doctor criterioso y sin caer en los excesos.

Instagram: @ lauraprietov

Twitter: @ @LauraPrietoV