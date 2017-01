Actor que encarna a C-3PO sorprendido tras ser reconocido por fans chilenos en la Patagonia

Anthony Daniels, actor famoso por encarnar el papel de C-3PO en Star Wars, pasó por la Patagonia para descansar y recorrer el territorio al sur de Chile en medio de la pausa por las nuevas grabaciones de la “Guerra de las Galaxias”.

El inglés, pensaba que pasaba desapercibido, pero descubrió que el fanatismo por la zaga es fuerte en tierras nacionales y muchos fanáticos lo vieron y se acercaron a compartir un momento con Daniels.

En su cuenta de Twitter comentó este hecho y señaló que “pensé que mi excursión a las montañas de la Patagonia serían un descanso por las emociones de Star Wars. Pero quedé impresionado por los fans chilenos que me reconocieron en parka".

Thought hiking Patagonian mountains would be a break from the thrills of SW. But I'm wowed by the Chilean fans who recognised me in a parka!