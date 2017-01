Cenizas de Carrie Fisher quedaron en una ánfora con forma de pastilla de prozac

En un verdadero reflejo del sentido del humor que cultivó en su carrera y su vida personal, los restos de la fallecida actriz Carrie Fisher fueron depositados en una ánfora con forma de pastilla de prozac, un conocido antidepresivo.

Así se pudo ver en una ceremonia fúnebre de hoy, donde también se recordó a su madre Debbie Reynolds, quien murió un día después que su hija.

En una foto que circuló por las redes sociales se observó a Todd Fisher, hermano de la intérprete de la recordada Princesa Leia de "Star Wars", con el objeto en sus manos.

Carrie Fisher’s urn is shaped like a Prozac pill because even in death she’s more iconic than us all https://t.co/bIOY4HgXsLpic.twitter.com/8u66sWmmCy