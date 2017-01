Cumbre del rock chileno: Álex Anwandter dijo que su música es "gay y femenina"

Esta tarde en el Estadio Nacional se desarrolla la Cumbre del Rock Chileno. Álex Anwandter estuvo arriba del escenario cerca de las 17:00 y en medio de su presentación dijo envió un claro mensaje.

"Tal vez no es el lugar para decirlo, pero no me identifico mucho con el rock, porque el rock es un club de hombres y este 2017, si algo no necesitamos, es un club de hombres, sino más igualdad y respeto para las mujeres y para la comunidad gay".

Además agregó que "y si no les gusta mi música están en todo su derecho, pero no porque la huevá es muy gay o muy femenina, porque mi música sí es gay y es femenina, yo a esas personas les tengo dos preguntas: uno, ¿cuál es el problema con eso? y dos, cómo puedes vivir contigo mismo".