Melina Figueroa, integrante del nuevo reality de Mega, fijó su “tentación” en Luis Mateucci

Melina Figueroa, modelo argentina que estará en el reality “Doble Tentación”, conversó con La Cuarta para hablar sobre sus aspiraciones en el programa.

La modelo fue consultada por Oriana Marzoli, señalando que “para mí es realmente es como si no existiera. Te juro que ni me cae, no le doy importancia. No estoy ni ahí con Oriana”, recordando sus antiguos roces con la española en encierros pasados.

Figueroa apuntó sus dardos a Luis Mateucci, pareja de Marzoli, afirmando que “Encuentro que Luis es bien guapo y simpático. Aparte como es de mi país, siento cercanía”.

Finalmente, en su rol de soltera dentro del programa, dijo que “soy fanática de los cuentos, y sí, me encantaría que en esta ocasión (emparejarse) se diera”.