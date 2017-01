Actriz rompió esquemas y llegó a los Globos de Oro con sus axilas sin depilar

Ayer Lola Kirke, conocida por ser la protagonista de la serie "Mozart in the Jungle”, se unió a una tendencia que han tomado otras celebridades como Julia Roberts, Madonna y Miley Cyrus.

La actriz británica Lola Kirke rompió esqumas en uno de los momentos que pasó inadvertidos de la alfombra roja de los Globos de Oro, los que se realizaron anoche en Beverly Hills, California.

La joven, conocida por ser la protagonista de la serie "Mozart in the Jungle”, apareció con un ajustado vestido que apenas le dejó ver un gran detalle: sus axilas no estaban depiladas.

Lola Kirke showed off her armpit hair in a strapless gown at the #GoldenGlobeshttps://t.co/BWUpFWScRTpic.twitter.com/ttOXn8Subv — Daily Mail Femail (@Femail) 9 de enero de 2017

Kirke ya había adelantado a través de las redes sociales este acto de "osadía" estética, ya que se mostró en un video de Instagram donde mostraba sin ningún problema los pelos debajo de sus brazos.

"¡De acuerdo! Ahora estoy realmente lista. Gracias a toda esa gente hermosa que no me envió amenazas de muerte por mis impresionantes #hairyarmpits (pelo en las axilas)", escribió.

Pese a los cuestionamientos que recibó Lola al dejar de depilarse, anteriormente se han visto a otras figuras del espectáculo mundial que ya lo han realizado. Julia Roberts, Madonna y Miley Cyrus también han aparecido sin depilarse, en una acción que ya marca tendencia.