Gonzalo Yáñez detalló incidente entre familiares y músicos de Jorge González: "Fue una discusión"

09:14 "Que no se expusiera es una mirada muy respetable, pero si Jorge lo quiere hacer, cagamos" dijo el músico respecto del conflicto entre la familia del ex líder de Los Prisioneros y su equipo, por la entrega del premio a Álvaro Henríquez en la Cumbre del Rock Chileno.

El músico Gonzalo Yáñez, amigo y compañero de banda del líder de Los Prisioneros, Jorge González, quien este sábado se retiró de los escenarios tras participar en la Cumbre del Rock Chileno, se refirió al incidente entre familiares del artista y sus músicos, a propósito de la entrega del premio a Álvaro Henríquez, por parte de González.

Ayer se conoció que la entrega del reconocimiento a Henríquez generó una disputa entre los familiares de Jorge González, quienes no habrían querido exponerlo más de lo necesario y, los integrantes de su equipo y músicos.

"Lo que pasó fue una discusión (...) todas las cosas que hace Jorge tienen que ver con decisiones de Jorge, eso es importante de aclarar. Todo lo que se ha hecho desde el concierto de Nada es para siempre, hasta el concierto en La Cumbre del Rock es lo que Jorge ha querido", dijo Yáñez en conversación con LUN.

El músico además sostuvo que quienes no querían exponer a González era "parte de la familia, porque los hijos lo acompañaron a la entrega de premio" y confirmó que la presencia del ex líder de Los Prisioneros, entregando el premio, fue el origen del conflicto.

"Que no se expusiera es una mirada muy respetable, pero si Jorge lo quiere hacer, cagamos. Si él no lo quisiera hacer, no se haría", dijo. Yáñez.

"Habemos muchos alrededor que claro, tenemos diferentes opiniones con respecto a las cosasa que Jorge haga. El tema acá es que ninguno de nosotros, ni la familia, ni los amigos, ni el mánager tenemos mucho que hacer cuando Jorge quiere hacer algo" sostuvo el músico.