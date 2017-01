5 minutos con Fernando Godoy

En pocos días Fernando Godoy (33) comenzará con las grabaciones de la próxima teleserie vespertina de Mega, aún con nombre a definir. Se trata de la sucesora de “Ámbar”; una teleserie escrita por Rodrigo Bastidas y Elena Muñoz ("Pituca sin Lucas" y "Pobre Gallo"), y que estará centrada en los conflictos que surgen al momento de criar a los hijos y en la posibilidad de enmendar los errores.

El elenco de esta nueva ficción lo completan Francisco Melo, Ingrid Cruz y Francisca Imboden, entre otros.

1. Tu mayor locura de amor: He hecho hartas locuras, pero la mayor yo creo que fue irme a Europa y dejar absolutamente todo botado.

2. De niño, ¿qué soñabas ser cuando grande?: Quería ser bombero, piloto, surfista, skater... En realidad quería hacer puras cosas como de vida o muerte y muy adrenalínicas. Par mí era todo extremo en ese tiempo.

3. ¿Cuál ha sido tu peor vergüenza en público?: La pasé una vez y no quise vivirla más. Yo todos los años me preocupaba de no estar cuando en el colegio te medían y te pesaban delante de todos los compañeros, para que no me molestaran por el porte. Pero una vez nadie avisó y no tuve escapatoria. Para mí fue terrible ese momento.

4. El lugar más extraño donde has tenido sexo: En una caída de agua, a los pies del volcán Villarrica.

5. ¿Qué cambiarías de tu cuerpo?: Un poco las fosas nasales y me sumaría un poquito más de tamaño. Pero nada más. La verdad es que estoy bien agradecido conmigo mismo.

6. ¿Qué cosas te hacen reír?: Me gusta mucho el humor negro, me hacen reír las series y me río mucho también con mis amigos. Es que yo me río todo el día y debo reconocer que soy súper burlesco algunas veces. Soy como el pesadito del grupo.

7. ¿Cuál es tu restaurante y bar favorito?: Mi restaurante favorito es El Castillo, que es una fuente de soda que está en Apoquindo con Hernando de Magallanes. Hay porotos con rienda, pollo arvejado con arroz, cazuela de ave, cazuela de vacuno, fideos con salsa y siempre hay una especialidad que sorprende, como charquicán con huevo. Y el bar que más me gusta es el Candelaria.

8. ¿Qué estás leyendo actualmente?: En este momento me encuentro solamente leyendo guiones de películas y teatro.

9. ¿Y la música que estás escuchando?: El Zouk, que es el bailable polinésico. Lo bailo y me encantaría aprenderlo mucho más, porque es exquisito. Es la bachata, el reggaetón y la lambada, todo mezclado en uno.

10. El aroma que más te seduce: El olor a mar es el que me vuelve loco, porque la playa es el lugar donde siempre quiero estar.

11. ¿Cómo te desconectas?: Entre los deportes y la música. Hago mucho ejercicio; subo cerros, salgo a correr con mis perras y practico surf, pero también tengo instrumentos en mi casa y los toco bastante.

12. Tu mayor manía es: Tengo un rollo con el roce con la ropa y conmigo mismo, por lo que en verano me llego a bañar de tres a cuatro veces al día. Además que me cambio constantemente de ropa.

Twitter: @fdo_godoy

Instagram: fernandoflow