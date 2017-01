Encontró el amor: Selena Gomez fue sorprendida besándose con The Weeknd

La cantante estadounidense Selena Gomez fue sorprendida besándose apasonadamente con el artista y productor juvenil canadiense The Weeknd, lo que confirmaría la relación amorosa entre ambos.

Las imágenes fueron difundidas por medios faranduleros, y se tomaron a la salida de un restaurante italiano en Santa Monica, California. Los fans de la ex chica Disney se encargaron de viralizarlas y de tranformarlas en lo más comentado en las redes sociales.

The Weeknd, cuyo verdadero nombre es Abel Tesfaye, tiene 26 años y se hizo conocido por lanzar gran parte de su material de R&B y hip hop a través de internet, donde logró buenas críticas.

Gomez, que viene de salir de un proceso de recuperación del lupus, que la mantuvo alejada de los escenarios por varios meses, tuvo un mediático romance con Justin Bieber hace algunos años.

Selena Gomez and The Weeknd spotted kissing in Santa Monica pic.twitter.com/Wy2r6DgjR1

More Selena Gomez and The Weeknd spotted kissing in Santa Monica (January 10th) pic.twitter.com/yVKLIn9Oxj