Woody Harrelson se unirá al elenco de la película de Star Wars sobre Han Solo

El legendario actor estadounidense Woody Harrelson se unirá al elenco de la nueva película de Star Wars sobre Han Solo, la que se estrenará en 2018.

La información fue entregada por el sitio oficial de la saga. "No podríamos estar más emocionados de trabajar con un artista con tanta profundidad y el alcance como Woody", señalaron los directores de la cinta, Phil Lord y Christopher Miller.

Harrelson es conocido por sus participaciones en películas como Zombieland, No Country for Old Men, The Hunger Games y Indecent Proposal, entre otras.

La película aún sin título, que está siendo producida por Kathleen Kennedy, Allison Shearmur, y Simon Emanuel, relatará la historia del capitán del Halcón Milenario en su juventud.