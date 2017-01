Actores de Hollywood interpretaron "I will survive" en repudio a la llegada de Trump

A pocos días que el electo Donald Trump asuma oficialmente como el Presidente de Estados Unidos (20 de enero), las voces de reconocidos actores dieron vida a un famoso tema de la década del 80 y se lo dedicaron al magnate.

Se trata de la canción "Sobreviviré" (I Will Survive) de Gloria Gaynor, que suena a la perfección para manifestar su repudio frente a la llegada del republicano.

"Al principio tenía miedo, estaba petrificada. Pensaba que no podría vivir sin ti a mi lado. Pero luego pasé muchas noches pensando en todo lo malo que me hiciste, y me hice más fuerte, y aprendí a vivir sola”, así comienza la letra que con una interpretación dramática fue recibido como un antídoto para Hollywood, pues gran parte de los famosos apoyaron durante la campaña política a Hillary Clinton.

Entre los actores que entonaron el tema de Gaynor está Emma Stone, Natalie Portman, Matthew McConaughey, Andrew Garfield, Felicity Jones, Dakota Fanning, Amy Adams, Chris Pine, Hailee Steinfeld, Taraji P. Henson, Michelle Williams, Greta Gerwig y Mahershala Ali.