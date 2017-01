"Doble Tentación" empieza mañana: Fran Undurraga confesó quién le gusta de los participantes

Mañana se estrena el nuevo reality de Mega, "Dobe Tentación", el que viene a completar la saga junto a las otras producciones del canal Bethia, "Amor a prueba" y "¿Volverías con tu ex?.

Los 26 participantes que estarán en Calera de Tango ya están definidos y las parejas consolidadas se expondrán a participantes solteros que llegarán con el fin de separarlos.

Una de las "tentaciones" será la modelo Francisca Undurraga. En entrevista con LUN, la viñamarina comentó que todas las compañeras de encierro son guapas.

"Hay para todos los gustos, así es que me va a tocar usar otras armas, como por ejemplo la simpatía". También reveló a los hombres que tiene "en vista".

"(No es) ninguno de los que tienen pareja, sino más bien me atrae una dupla de "jotes". Encuentro guapo a Michael Murtagh (ex "Amor a Prueba") y a Max Ferres (Modelo argentino), finalizó.