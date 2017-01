Claudia Schmitd debutó como panelista en "Intrusos"

La uruguaya Claudia Schmitd debutó hoy como la nueva panelista del programa farandulero "Intrusos" de La Red, esto después de su polémica salida del programa "Primer Plano" de Chilevisión.

La nueva integrante del espacio del canal privado manifestó so agradecimiento con la recepción de sus nuevos compañeros de trabajo. "Estoy muy agradecida y contenta de La Red e Intrusos, que me dan la oportunidad de ser parte de este gran equipo. La industria me sorprende y espero ganarme el cariño del público de Intrusos y de mis compañeros", expresó.

Sus primeras palabras como panelista fueron en el contexto de diversas temáticas del programa como la posibilidad de que Camila Recabarren postule a reina de Festival de Viña del Mar o sobre el nuevo reality de la competencia. En ese contexto, se refirió a la inmigración y las diversas nacionalidades en los participantes de ese programa: "Llegué a este país, me abrieron las puertas, pago mis impuestos y soy agradecida de los chilenos. Hoy es un tema de color el caso de los inmigrantes, siento que al chileno le incomoda el extranjero, lo que es muy triste. Los invito a respetarlos porque lo único que hacen es aportar con su trabajo. Abran la mente, el color no hace a las buenas personas", indicó.

Asimismo -y dejando en claro que también filtrará cosas personales en el panel de Intrusos- Schmitd confesó una historia personal con Alexis Sánchez, aprovechando que el panel se refería al supuesto romance del niño maravilla con la actriz Mayte Rodríguez y a la costumbre del futbolista de "hacer contacto" con figuras de la televisión. "Ah, a mí Alexis Sánchez me mandó una camiseta del Barcelona, autografiada para mi hijo", reveló.

La rubia llegó en reemplazo de Catalina Pulido, quien se transformó en la nueva animadora del matinal "Mujeres Primero".