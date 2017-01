Fran Undurraga se habría enfrentado a Joche en la primera pelea de "Doble Tentación"

A horas de su estreno, el reality "Doble Tentación" de Mega ya tendría su primera pelea entre los participantes, quienes ponen a prueba su relación de pareja en medio de la presencia de solteros que los rodean.

Los protagonistas de este conflicto, según lo informado por el programa "Intrusos", serían la modelo chilena Francisca Undurraga y el argentino José Luis "Joche" Bibbó.

Desde el programa farandulero afirmaron que todo comenzó luego que la nacional asumiera su rol de "jote" del trasandino, quien entró con su parej Fernanda Figueroa.

Según los rumores, el ex concursante de "40 ó 20" no habría reaccionado bien al acercamiento de Undurraga como "tentación", por lo que comenzó a tratarla mal y alejarla, pese a la dinámica propia del espacio de Mega.

La ex candidata a reina del Festival de Viña del Mar no habría soportado el mal carácter de Bibbó y le pegó una cachetada, en un episodio que no saldría al aire y que no ha sido confirmado desde la estación de Vicuña Mackenna.

El reality "Doble Tentación" comenzará esta noche luego de la emisión de la teleserie noctura "Sres. Papis".