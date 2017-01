Amaya Forch tras su polémica con Amaro Gómez-Pablos: "Me he sentido muy traicionada por la gente de televisión"

Tras meses de polémicas y revelaciones mediáticas, la actriz Amaya Forch expresó su molestia con la cobertura que se le dio a su proceso de separación con el periodista Amaro Gómez-Pablos, que incluyó una denuncia por violencia intrafamilia por la que el ex TVN salió absuelto.

En una entrevista a radio Cooperativa , la también cantante apuntó a los programas de espectáculos nacionales, quienes entregaron detalles del polémico fin de la relación.

"Más que curiosidad, lo que hemos vivido este último tiempo ha sido morbo. Nada de lo que ha sucedido ha sido tan diferente a lo que le sucede a casi todas las parejas. Lo que a mí me impactado más es el morbo de los medios de comunicación. Eso yo no me lo esperaba", expresó.

Forch también afirmó que durante este tiempo se ha sentido "muy traicionada por la gente de televisión".

"Han hecho una fiesta, han saboreado con algo que nos les incumbe, con algo que no tienen idea. No han preguntado, no se han puesto en el lugar del otro. Y me ha parecido muy cruel y morboso. Triste, porque siento que lo que hacen y han hecho los medios de espectáculos es enseñarle a la población a ser prejuiciosa", sentenció.

Tras esto, agregó que "hay mucha gente con la que yo he trabajado, que por último me hubiesen mandado un mensaje. 'Amaya ¿sabes qué? Vamos a hablar del tema', 'Amaya, no sabemos qué está pasando, pero te mandamos un abrazo'. No sé, como un cariño".

La actriz dijo que durante este tiempo recibió insultos a través de las redes sociales, el que según ella fue generado por las mismas informaciones que se veían en pantalla. "Eso me parece feo como construcción social. Enseñarle a la gente a ser violenta, a reflejar los problemas propios en el famosillo de turno", expresó.