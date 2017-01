5 minutos con Cristián Sánchez

El esposo de Diana Bolocco, que acaba de retornar de sus vacaciones en familia, ya está de vuelta en la conducción del “Muy Buenos Días” junto a María Luisa Godoy, tras la reciente salida de Javiera Contador. Completan el panel Yann Yvin, Begoña Basauri, Pablo Zúñiga y Andrea Aristegui.

1. Tu mayor locura de amor: Viajar 900 kilómetros sin avisarle a mi pareja para sorprenderla.

2. De niño, ¿qué soñabas ser cuando grande?: Futbolista. Siempre soñé con eso.

3. ¿Cuál ha sido tu peor vergüenza en público?: No recuerdo una en particular, pero hablar en público me sigue costando hasta el día de hoy. Mucho menos, pero todavía me pongo nervioso cuando me toca hacerlo.

4. El lugar más extraño donde has tenido sexo: En la Plaza Las Lilas, en Providencia.

5. ¿Qué cambiarías de tu cuerpo?: Me gustaría ser más alto.

6. ¿Qué cosas te hacen reír?: La tontera, el humor absurdo.

7. ¿Cuál es tu restaurante y bar favorito?: Paso. Preferiría no hacer publicidad.

8. ¿Qué estás leyendo actualmente?: Estoy leyendo un libro que me regaló mi hermano que es sicólogo. Es un libro, no recuerdo de qué autor, pero tiene que ver con la importancia de la felicidad. Con saber encontrarla en los lugares y en las personas indicadas.

9. ¿Y la música que estás escuchando?: Nada en particular, pero en mi auto y en mis dispositivos siempre tengo a los “Rolling Stones” como número uno.

10. El aroma que más te seduce: El de mi mujer.

11. ¿Cómo te desconectas?: Me desconecto con el deporte, subiendo cerros y andando en bicicleta.

12. Tu mayor manía es: Que como padre soy muy aprensivo con los niños. Ando todo el día pendiente del cuidado y soy bastante extremo en ese sentido.

