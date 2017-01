Gemma Collado y su fallido matrimonio con un productor chileno: "Me casé muy apresurada"

La española Gemma Collado, quien se hizo conocida en Chile por participar en el reality "¿Volverías con tu ex?", llegó a nuestro país para formalizar su divorcio con un productor de Mega , con quien alcanzó a estar casada por cerca de cinco meses

La ex pareja de Pascual Fernández había contraído matrimonio con el chileno Jorge Guzmán en junio de 2016, pero la historia de amor fue breve, ya que en noviembre se rumoreaba su ruptura.

En declaraciones al programa Intrusos, la maquilladora forense de 23 años, afirmó que "estoy soltera, entera como quien dice, y la verdad que más feliz que nunca. Estoy en un momento de mu vida súper feliz y no quiero más amor por el momento".

Tras esto, Collado señaló que su relación y su casamiento con Guzmán "fue muy apresurado y muy intenso" y que se cometieron errores por lo que debe aprender.

"Ahora cada uno por su camino, las cosas no se dieron como debían. Yo no sé nada, él no sabe nada de mí y así más feliz. Al principio cuando terminamos quedamos como amigos, pero no se pudo", reconoció.

Por su presencia en Chile, la chica reality afirmó que viene a saludar a sus amigos, a conocer nuevos lugares, descartando que la hayan llamado para integrarse a "Doble Tentación".