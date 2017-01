Pampita y su separación de Benjamín Vicuña: "Pensé que mi familia iba a ser para siempre"

A más de un año del escándalo que teminó con su matrimonio, la modelo argentina Carolina "Pampita" Ardohain habló de su dolorosa separación del actor chileno Benjamín Vicuña.

La pareja se separó a fines de 2015, luego que ella acusara al protagonista de la teleserie "Un Diablo con Ángel" de serle infiel con la actriz Eugenia "China" Suárez, quien es su actual pareja. Durante todos estos meses, Ardohain ha estado bajo rumores de diversos romances, uno de ellos con el tenista Juan "Pico" Mónaco, el que resultó ser cierto.

Sobre su relación con el deportista, la modelo señaló a La Nación que no descarta planes a largo plazo en su relación. "Estoy conociendo a alguien hace muy poquito, dos meses. Siempre los primeros meses son hermosos", dijo, agregando que "soy muy enamoradiza, no descarto volver a casarme".

Por su ruptura con Vicuña, "Pampita" reconoció su desilusión. "Siempre pensé que mi familia iba a ser para siempre. Tuve estos hijos pensando que los iba a criar todos los días de mi vida con el hombre que yo amaba, no elegí la situación en la que estoy hoy de tener que estar sin mis hijos. Pensé que jamás me iba a pasar, y los traje al mundo con una gran responsabilidad", afirmó.

"Uno no elige todo lo que pasa en la vida y me lo tomo de la mejor manera posible. He crecido un montón este año para tratar de ser la mejor mamá posible, la mejor ex pareja posible y la mejor futura novia de alguien posible. Uno trabaja todos los días para ser mejor para los demás y darle mejor calidad de amor a todo el mundo", expresó.

Vicuña, quien está pasando sus vacaciones en nuestro país, fue visto hoy junto a "China" Suárez y los hijos de ambos en una playa de Cachagua, en la Región de Valparaíso. Según LUN , la pareja compartió algunas selfies con los turistas que los observaron en el lugar.