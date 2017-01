Gorillaz regresó tras seis años con un himno contra Donald Trump

El grupo virtual Gorillaz, que desde hace más de seis años que no lanzaba un material nuevo, reapareció con un himno en contra del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Se trata de la canción “Hallelujah Money”, la que interpretaron junto a Benjamin Clemantine, el inglés ganador del Mercury Prize.

"En estos tiempos oscuros, necesitas que alguién alce la vista. Yo. Aquí hay un rayo de verdad en una noche negra", decribió la agrupación en su cuenta de Twitter, esto a un día de la investidura del millonario republicano.

Dark times - u need someone to look up to. Me. Here's a lightning bolt of truth in a black night. Now piss on! New stuff won't write itself. https://t.co/tOqYnXqrU2