[Video] Revive la esperada reunión de Audioslave tras una década separados

Audioslave volvió a los escenarios motivados por el cambio de mando de Estados Unidos para protestar contra la asunción del nuevo presidente de la nación más poderosa del mundo, Donald Trump.

“Anti-Inaugural Ball” fue el nombre del evento que se celebró ayer en Los Angeles y contó con la banda conformada por el vocalista Chris Cornell (Soungarden), Tom Morello, Tim Commerford y Brad Wilk (Rage Against the Machine). En su presentación interpretaron las canciones “Cochise”, “Like a Stone” y “Show Me How to Live”.

Audioslave no tocaba en vivo desde el 3 de diciembre de 2005.