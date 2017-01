Papá de Oriana Marzoli: "Me ha costado verla. Este tipo de trabajo no es bien valorado"

Carlos González, el papá de Oriana Marzoli, vive en Madrid y trabaja en un centro comercial. Habló de la personalidad de su hija y no mira con buenos ojos a lo que se dedica

su hija desde que tiene 18 años: los realities. Sin embargo, igual la apoya con lo que ella decida. "A mi me ha costado verla. Este tipo de trabajo no es muy bien valorado", dijo.

El progenitor de la vencedora de ¿Volverías con tu ex? cuenta que su hija dejó de estudiar derecho en la Universidad Complutense para dedicarse a la televisión. Y ese fue uno de los momentos más duros de enfrentar, "", sostuvo.

En entrevista con Lun , relató que se separó de la madre de Oriana cuando ella tenía 18 años y que ambos son muy diferentes, pero en cuanto a personalidad, la chica reality se parece mucho a él.

", confesó. Y en ese sentido, dice que aún no conoce a Luis Mateucci, pero que al menos por televisión "se ve un buen chico".

Respecto a la personalidad de la rubia, dijo que es igual en la casa y que siempre busca refugio en sus padres.".

Lo mismo pasa con sus emociones al interior del encierro. Según González, ella no finge nada de lo que pasa adentro, "no lo hace ni con nosotros ni con nadie. Cuando uno siente a los hijos sufrir no es fácil. (Las críticas) sí le afectan, después soy yo el que la tiene en el sofá llorando".

Aunque Oriana es hija única y ya están acostumbrados a tenerla lejos, su padre conversó que entiende los tiempo de hoy y él - junto a la madre de Oriana - se consideran padres modernos. "No nos oponemos a sus decisiones, ni tampoco tenemos una opción ferviente por algo, solo desearle suerte".