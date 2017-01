Fanny Cuevas: "Yo no tengo la culpa de que Kylie Jenner se parezca a mí"

La chica reality Fanny Cuevas habló sobre los comentarios de sus seguidores en las redes sociales sobre sus fotos, especialmente por la comparación que le hacen con la celebridad estadounidense Kylie Jenner.

En una entrevista con el diario La Cuarta , la ex integrante de "Yingo" habló sobre las similitudes que muchos de sus fans creen que tiene con la integrante del clan Kardashian.

"Yo no tengo la culpa de que Kylie Jenner se parezca a mí. Esto partió porque subí una foto a mi cuenta de Instagram donde me hice un peinado parecido al de ella y quedé igual. La gente dice que me parezco caleta", dijo.

Cuevas también contó que está esperando encontrar trabajo en alguna radio, ya que se fue un tiempo a España a estudiar locución y animación de evento, donde logró titularse.

"Lo que pasa es que hace rato que quería cumplir este sueño. Me decidí y estuve en España estudiando para poder ejercer", contó Cuevas.