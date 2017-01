Fan que fue tratado de "idiota" por Mia Khalifa tras tatuarse su cara: "No me arrepiento de habérmelo hecho"

Mia Khalifa, la reconocida ex actriz porno que cambió su carrera por su fanatismo por los deportes, sorprendió al repudiar fuertemente a un fanático suyo que a modo de "homenaje" se tatuó su cara

Ahora, el joven brasileño de 17 años, quien fue tratado de "idiota" por la ex estrella de cine para adultos, respondió y contó lo que sintió luego de recibir su rechazo.

En una entrevista a Vice , el joven identificacon con las iniciales F.A. contó que se marcó la cara de Khalifa como un acto de "amor y admiración" hacia ella.

"Yo no esperaba que lo viera (el tatuaje), pensé: esta chica es famosa, yo soy de una ciudad en medio de la nada en Brasil", agregando que "nunca pensé que lo vería, lo publicaría en su perfil y, peor aún, que me llamaría idiota".

Por la reacción de la actriz, el adolescente afirmó que "al principio pensé que estaba padre: "¡Mierda, Mia Khalifa me etiquetó!" Pero después leí "idiota", "idiota", "idiota". Eso fue duro. No sé cómo explicarlo, me sentí triste. Me hice el tatuaje por amor y admiración. Pero no me molestó lo suficiente como para considerar quitármelo. No creo quitármelo nunca, no me arrepiento de habérmelo hecho en absoluto".

Sobre el conocimiento de su madre sobre los tatuajes, y especialmente por el de la figura de la ex pornostar, afirmó que ella "no sabe exáctamente quien es". "Yo hago lo que quiero y dejo que los demás hagan lo que quieran. Mi cuerpo, mis reglas", sentenció.