"Jackie" de Pablo Larraín recibió tres nominaciones a los premios Oscar

La cinta "Jackie" del director chileno Pablo Larraín, consigue tres nominaciones a los Oscar, luego de que hoy se da a conocer la nómina de los premios que se entregaran el 26 de febrero.

Jackie fue nominada en las categorías de Mejor música y Mejor vestuario, en tanto que la protagonista de la cinta, Natalie Portman, fue nominada como mejor actriz.

Revisa el listado de las nominaciones:

: Arrival, Fences, Hackwaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, La la land, Lion, Manchester by the sea, Moonlight

: Arrival, Hackwaw Ridge, La la land, Manchester by the Sea, Moonlight

: Isabelle Hupper, Natalie Portman, Ruth Negga, Emma Stone, Meryl Streep

: Arrival, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, La la land, Moonlight

: Viola Davis, Naomi Harries, Nicole Kidman, Octavia Spencer, Michelle Williams.

Blind Vaysha, Borrowed Time, Pear Cider and Cigarretes, Pearl, Piper.

: Kubo and the two strings, Moana, My life is a Zucchini, The red turtle, Zootopia.

: Arrival, Fences, Hidden Figures, Lion, Moonlight.

La la land, Hell or High, The Lobster, Manchester by the Sea, 20th Century Women.

: La la Land (Audition), Trolls (Can't stop this feeling), La la Land (City of Star), The James Foley Story (The Empty Chair), Moana (How far i'll go).

: Jackie, La la Land, Lion, Moonlight, Passengers.

A man called one, Suicide Squad, Star Trek Beyond.

Allied, Jackie, Florence Foster Jenkins, Fantastic Beasts and Where to find them, La la Land.

Rogue One, Jungle Book, Deepwater Horizon, Kubo and the two strings, Doctor Strange.

Passengers, La la Land, Hail Caesar, Arriva, Fantastic Beasts and where to find him.

Hacksaw Ridge, Passengers, Rogue One, La la Land, Arrival.

Arrival, Sully, Deepwater Horizon, Hacksaw Ridge, La la Land.