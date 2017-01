Recabarren habló de su foto desnuda: "Me quiero mostrar y punto"

La ex Miss Chile, Camila Recabarren, subió a su cuenta de Instagram una imagen que tiene a todos vueltos locos. La modelo que siempre se cuida de exponerse, se la jugó y publicó una sensual fotografía desnuda.

En conversación con el matinal de La Red, Mujeres Primero, confesó que es lo que está haciendo para mantenerse y lo que la motivó a subir esa foto que se tomó en la Avenida del Mar en La Serena, de donde es oriunda.

"Una hace tantos sacrificios, como no comer tanto, hacer ejercicios y todo, entonces por qué no mostrar lo que uno tiene”, recalcó. Y agregó, "me quiero mostrar y punto. Si me siento regia, que se note”.

En el backstage de la sesión, la modelo dijo que primero había pedido una fotografía con bikini y luego una desnuda. "El fotógrafo quedó negro”, sostuvo.