Los secretos de belleza de Begoña Basauri

Begoña Basauri, que actualmente interpreta a “Bernardita” en la apuesta nocturna de TVN, “Un diablo con ángel”, se coronó como la nueva reina de El Patagual tras obtener el 44% de las preferencias.

Además, la actriz es la más reciente incorporación del matinal de TVN, “Muy buenos días”, que hoy en día conducen Cristián Sánchez y María Luisa Godoy.

1. Tu secreto de belleza infalible: El bloqueador solar es infalible. Yo ocupo factor 50 porque soy muy blanca, pero yo me pongo el bloqueador de marzo a marzo, esté nublado, lloviendo o lo que sea... Y un buen dato es que en la farmacia hay unos bloqueadores que vienen con tono, que te los puedes aplicar en vez de base para que no quedes como mimo. Ese es mi mejor secreto de belleza.

2. ¿Recomiendas algún truco casero?: Hacerse máscaras con Hipoglós, que es pura vitamina E y la vitamina E regenera. Te limpias súper bien la cara, te lavas con un poco de agua helada y luego te pones la máscara de Hipoglós. La dejas actuar más o menos 20 minutos y después te la sacas. El resultado es espectacular.

3. ¿Cuál es el cosmético que no te puede faltar?: La máscara de pestañas.

4. ¿Perfume cítrico o dulce?: Ocupo uno dulce que se llama Vanilla Sugar Silk. Me lo consigo en una tienda chiquitita, porque lo traen desde Argentina.

5. Accesorio que nunca te quitas: No soy mucho de usar accesorios, porque no tiene que ver con lo que yo hago, con mi profesión. Como para cada escena tienes que sacarte todo lo que tienes puesto, en general se te pierden las cosas.

6. ¿Sigues alguna rutina de ejercicios?: Hago harto ejercicio y actualmente entreno en el gimnasio Hard Candy con mi entrenadora Carolina Valdivieso. Ella me hace entrenamiento funcional y me lo va cambiando cada cierto tiempo. Hacemos máquinas, fierros y un poco de pesas para los glúteos, que para mí es súper importante porque soy “potona” y me gusta. Las chilenas somos “potonas” y en vez de ponerse histéricas por estar flacas, mi consejo es que entrenen las piernas. Que lo que haya esté bien y bonito. Que hayan buenas piernas y que haya buen poto.

7. ¿Cuidas tu alimentación?: No. La única restricción que tengo es que soy alérgica al trigo, así que consumo todas las harinas de arroz, de almendras o cualquiera que no tenga trigo.

8. ¿Cuál es la peor dieta que has seguido?: Una que era como súper grasosa. Creo que se llamaba Atkins y yo no la recomiendo, porque era comer mucha grasa y eso en algún minuto te cansaba.

9. ¿Y el mejor dato para adelgazar?: Cuando uno está estresado, libera la hormona del cortisol y eso hace que uno engorde. Entonces yo creo que el mejor dato es relajarse y ponerse metas reales. Decir: “voy a bajar dos kilos al mes y no más que eso”. Ponerse metas reales y tranquilas.

10. Placer culpable al comer: Yo no puedo comer trigo y me fascina la marraqueta. Ese es mi placer culpable, porque me hacer mal. ¡Ah! Y los Ass en los carritos de la calle me matan.

11. ¿Prefieres cocinar o que te cocinen?: Cocinar. De todas maneras.

12. ¿Cirugía o arrugas naturales?: Creo que medicina preventiva es la mejor opción y comenzar de muy joven a preocuparse. Y bueno, si hay que hacerse una cirugía y están las lucas, ¡bienvenida sea!