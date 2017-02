La ex "Doctora Cahuín" confesó las penas que pasó cuando se fue a Estados Unidos con su familia

En 2015 Nicole Pérez, la ex "doctora Cahuín" de los programas Mekano y Yingo, quiso cumplir el sueño americano y partió con su familia a vivir a Connecticut, Estados Unidos.

Acompañada de su esposo, dos hijos y su mamá, tenían listo el negocio para emprender un nuevo rumbo, pero nada resultó como lo esperaban. El negocio no funcionó, ella terminó limpiando baños en una clínica privada y debieron volver a Chile a vivir con su cuñada después de 10 meses.

De hecho no tenían dinero ni para comprar muebles y ella tenía que fabricarlos con sus propias manos.

El emprendimiento que tenían en mente estaba enfocado en restaurar autos, pero llegar en invierno no les favoreció, porque no hubo interesados. En el programa Primer Plano la ex chica Mekano confesó que cuando limpiaba baños se cuestionaba.

"¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Si debería estar trabajando en otra cosa. Pero yo sabía que todo lo que estábamos viviendo en este proceso es porque algo bueno viene”, relató.

La chilena se emocionó hasta las lágrimas cuando relató su experiencia en Estados Unidos, pero dijo que sin duda se transformó en una lección aprendida.

“Ahora valoro muchísimo el trabajo de limpiar. Miro hacia atrás y me siento súper orgullosa de mi, de haber estado 10 meses allí. No miro mal el trabajo de limpiar, pero en mi cabeza no estaba ese trabajo (...) Pero ahora ando así, veo sucio, limpio”, confesó Pérez.