Pilar Ruiz contó que el papá de la guagua que espera la abandonó

Pilar Ruiz , la modelo colombiana encargada de las actividades del encierro del reality "¿Volverías con tu ex?", anunció este verano su embarazo, pero no dio detalles sobre el padre hasta hoy, que contó que

Así lo reveló a El Mostrador , donde contó que conoció a su ex en 2012 para el reality "Pareja Perfecta", pero que recién en febrero de 2016 tuvieron una relación estable y pública junto a Ignacio Corvalán, productor ejecutivo de los realities de Mega. Viajaron, conocieron a sus familias, pero se distanciaron en octubre cuando él viajó a hacer el casting de "Doble Tentación".

En diciembre le contó que esperaba guagua. Según Ruiz, Corvalán lo tomó con sorpresa, le pidió que fuera al doctor y a la semana siguiente le dijo:

El Mostrador lo contactó para conocer su versión, pero él

Ahora la ex reina de Viña del Mar tiene caside embarazo. “Dicen que es el cerebro del reality, que es una persona fría, calculadora y sin sentimientos. Y con lo que hizo, me confirmó que es cierto", confesó agregando que nunca pensó en el

La última vez que hablaron fue porque ella lo llamó para que lo ayudará a tener previsión. Ahí "él me dijo no más. Y así fue, no más…”.