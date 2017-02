Sorpresa causó el nuevo look que Pamela Anderson mostró en París

La ex protagonista de la serie "Baywatch", Pamela Anderson (49), quien también tendrá una aparición en la adaptación cinematrográfica producida por Dwayne "la Roca" Johnson, deslumbró con su nueva apariencia en una gala realizada en París a fines de enero.

El evento se realizó en el Hotel Four Seasons George V en la capital francesa, donde se realizaba la entrega de los premios The Best.

En declaraciones que consignó Univisión, Anderson ha señalado que "me gusta envejecer. Tengo grandes modelos a seguir en mi vida, incuyendo a mi mamá, quien tiene glamour y todo tipo de diversiones. Envejecer no es el final".

En su paso por Francia, además, la actriz visitó un campo de refugiados al norte de ese país.