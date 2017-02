Los secretos de belleza de Adela Secall

08:00 "A veces, mientras uno menos se preocupa por su imagen, se ve mejor. En ese sentido, mi secreto infalible es que yo cuando me arreglo, lo hago por mí y para mí. No pensando en cómo me verán los demás" dijo la actriz de "Amanda".

Adela Secall estuvo más de dos años fuera de la televisión, pero retornó a las pantallas el 2016 para integrarse a la producción de Mega, "Amanda".

En la actualidad, es pareja del músico Aldo Asenjo ("Chico Trujillo"), con quien tiene un hijo de 10 años, Emiliano.

1. Tu secreto de belleza infalible: He aprendido con los años que como uno se siente, es lo que se ve. Y que a veces, mientras uno menos se preocupa por su imagen, se ve mejor. En ese sentido, mi secreto infalible es que yo cuando me arreglo, lo hago por mí y para mí. No pensando en cómo me verán los demás, sino en cómo yo me siento.

2. ¿Recomiendas algún truco casero?: Me enseñó nuestra querida cosmetóloga Mónica, de MedStectic, que limpiarnos la cara es fundamental y ojalá con algún jabón especial o con agua de rosa. Así que eso lo hago dos veces al día; sacarme los residuos de smog, de polvo y limpiarme hasta la última gota de maquillaje.

3. ¿Cuál es el cosmético que no te puede faltar?: Un labial y una crema hidratante.

4. ¿Perfume cítrico o dulce?: Voy variando. Pero hay un perfume griego que tengo hace poco, que no me acuerdo cómo se llama, pero que es cítrico y dulce a la vez. Además uso aceites esenciales como perfume. Por ejemplo, agarro un aceite base y le voy echando gotitas de limón, un poquito de menta, lavanda y ahí voy jugando. Me hago mi propio perfume y eso me encanta.

5. Accesorio que nunca te quitas: Pañuelos siempre ando trayendo, uno en la mochila y otro en la cartera. Y últimamente casi siempre ando con aros.

6. ¿Sigues alguna rutina de ejercicios?: Bailo. Bailar en la vida, ir a clases de danza, moverse, etcétera.

7. ¿Cuidas tu alimentación?: Sí. Trato de comer un poquito de todo; frutas, verduras, carnes blancas... Pero mi perdición son los dulces, las pastas y el pan.

8. ¿Cuál es la peor dieta que has seguido?: Es que no hago dietas. Si me doy cuenta que algo no me está haciendo bien y me están saliendo unos rollitos, lo dejo de comer y punto.

9. ¿Y el mejor dato para adelgazar?: Casi nunca tomo bebidas.

10. Placer culpable al comer: Los pasteles, los dulces y los chocolates.

11. ¿Prefieres cocinar o que te cocinen?: Sesenta por ciento que me hagan comida rica y cuarenta por ciento cocinar yo.

12. ¿Cirugía o arrugas naturales?: Le tengo susto a las cirugías, así que por ahora todo natural. Aunque “nunca digas nunca”, porque la vida da muchas vueltas.

Twitter: @AdelaSecall