Los secretos de belleza de Josefina Fiebelkorn

Josefina Fiebelkorn tiene 27 años y hace cuatro que mantiene una relación con el también actor, Jorge Arecheta.

Estudió Teatro en la Universidad Católica y debutó en el 2014 en televisión con la apuesta nocturna, “Vuelve Temprano”.

Actualmente, interpreta a “Bárbara Cortés” en la ficción “Un diablo con ángel” y próximamente la veremos en la nueva apuesta de las 20.00 horas del canal estatal, “La Colombiana”.

1. Tu secreto de belleza infalible: Yo creo que es Clarisonic, que es una maquinita que uno se pasa en la cara, que te la limpia y te la deja hermosa. ¡Es lo máximo! Yo la uso todos los días. La tengo en la ducha.

2. ¿Recomiendas algún truco casero?: Yo me pongo pepino en los ojo cuando los tengo un poquito hinchados. Eso siempre me salva. O también es bueno pasarse unas toallitas desmaquillantes con agüita de manzanilla.

3. ¿Cuál es el cosmético que no te puede faltar?: Un maquillaje para cejas de Benefit que se llama Goof Proof. Te las deja perfectas, pero no falsas. Como que te quedan las cejas pintadas de una manera natural.

4. ¿Perfume cítrico o dulce?: Me encantan los dulces, pero últimamente estoy prefiriendo los cítricos. Ahora estoy usando uno de Burberry que se The Beat.

5. Accesorio que nunca te quitas: Los aros.

6. ¿Sigues alguna rutina de ejercicios?: Sí. Entreno tres veces a la semana en el gimnasio y dos veces a la semana voy a bailar la academia de Jorge Pezo, “No pares de bailar”.

7. ¿Cuidas tu alimentación?: Sí. Y algo que me ha ayudado mucho en este último tiempo, son los batidos de frutas y verduras en la mañana. En general trato de alimentarme lo más natural y sano posible, con la menos cantidad de grasa y carbohidratos, pero también priorizando siempre las proteínas, las semillas, los frutos secos, no abusando del alcohol, etcétera. Me cuido mucho, la verdad.

8. ¿Cuál es la peor dieta que has seguido?: Yo siento que la dieta del sirope es una gran mentira para el cuerpo. Es que cuando uno deja de comer, uno adelgaza evidentemente. Uno se deshincha y bota líquidos, pero no alimentas al cuerpo, que yo creo que es lo más importante. Que además de poder bajar de peso y de estar linda, regia y flaca, lo hagas alimentando a tu cuerpo. De lo contrario, nos ponemos tontas, dejamos de prestar atención, nos da sueño, andamos de mal genio, en fin. En ese sentido, es importante que las mujeres prioricemos una buena alimentación para poder defendernos.

9. ¿Y el mejor dato para adelgazar?: Los batidos détox. A mí me han funcionado bien.

10. Placer culpable al comer: Los chocolates y la marraqueta con mantequilla. Si veo una marraqueta recién hecha y le ponen mantequilla, no me puedo resistir.

11. ¿Prefieres cocinar o que te cocinen?: Cocinar yo. Me encanta improvisar en la cocina con lo que encuentre.

12. ¿Cirugía o arrugas naturales?: A mí me gustan las arrugas y creo que igual es importante tener expresiones en la cara, especialmente las actrices que tenemos que dramatizar. Ahora, aunque tampoco estoy en contra de la cirugía, siempre y cuando no te cambien las facciones, yo soy 100 por ciento partidaria de las arruguitas, del rollito o de la cicatriz. En el fondo, de la historia que tiene cada mujer en su cuerpo.

Instagram: @josefinafiebelkorn

Twitter: @jafiebel

Estudió Teatro en la Universidad Católica y debutó en el 2014 en televisión con la apuesta nocturna, “Vuelve Temprano”.

Actualmente, interpreta a “Bárbara Cortés” en la ficción “Un diablo con ángel” y próximamente la veremos en la nueva apuesta de las 20.00 horas del canal estatal, “La Colombiana”.

1. Tu secreto de belleza infalible: Yo creo que es Clarisonic, que es una maquinita que uno se pasa en la cara, que te la limpia y te la deja hermosa. ¡Es lo máximo! Yo la uso todos los días. La tengo en la ducha.

2. ¿Recomiendas algún truco casero?: Yo me pongo pepino en los ojo cuando los tengo un poquito hinchados. Eso siempre me salva. O también es bueno pasarse unas toallitas desmaquillantes con agüita de manzanilla.

3. ¿Cuál es el cosmético que no te puede faltar?: Un maquillaje para cejas de Benefit que se llama Goof Proof. Te las deja perfectas, pero no falsas. Como que te quedan las cejas pintadas de una manera natural.

4. ¿Perfume cítrico o dulce?: Me encantan los dulces, pero últimamente estoy prefiriendo los cítricos. Ahora estoy usando uno de Burberry que se The Beat.

5. Accesorio que nunca te quitas: Los aros.

6. ¿Sigues alguna rutina de ejercicios?: Sí. Entreno tres veces a la semana en el gimnasio y dos veces a la semana voy a bailar la academia de Jorge Pezo, “No pares de bailar”.

7. ¿Cuidas tu alimentación?: Sí. Y algo que me ha ayudado mucho en este último tiempo, son los batidos de frutas y verduras en la mañana. En general trato de alimentarme lo más natural y sano posible, con la menos cantidad de grasa y carbohidratos, pero también priorizando siempre las proteínas, las semillas, los frutos secos, no abusando del alcohol, etcétera. Me cuido mucho, la verdad.

8. ¿Cuál es la peor dieta que has seguido?: Yo siento que la dieta del sirope es una gran mentira para el cuerpo. Es que cuando uno deja de comer, uno adelgaza evidentemente. Uno se deshincha y bota líquidos, pero no alimentas al cuerpo, que yo creo que es lo más importante. Que además de poder bajar de peso y de estar linda, regia y flaca, lo hagas alimentando a tu cuerpo. De lo contrario, nos ponemos tontas, dejamos de prestar atención, nos da sueño, andamos de mal genio, en fin. En ese sentido, es importante que las mujeres prioricemos una buena alimentación para poder defendernos.

9. ¿Y el mejor dato para adelgazar?: Los batidos détox. A mí me han funcionado bien.

10. Placer culpable al comer: Los chocolates y la marraqueta con mantequilla. Si veo una marraqueta recién hecha y le ponen mantequilla, no me puedo resistir.

11. ¿Prefieres cocinar o que te cocinen?: Cocinar yo. Me encanta improvisar en la cocina con lo que encuentre.

12. ¿Cirugía o arrugas naturales?: A mí me gustan las arrugas y creo que igual es importante tener expresiones en la cara, especialmente las actrices que tenemos que dramatizar. Ahora, aunque tampoco estoy en contra de la cirugía, siempre y cuando no te cambien las facciones, yo soy 100 por ciento partidaria de las arruguitas, del rollito o de la cicatriz. En el fondo, de la historia que tiene cada mujer en su cuerpo.

Instagram: @josefinafiebelkorn

Twitter: @jafiebel